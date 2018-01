„Das war’s“, kabarettistischer Jahresrückblick

auf 2017 von und mit Jane Zahn.



Donnerstag, den 25. Januar 2018

um 20 Uhr



Kein Eintritt, aber ein Hut geht herum!



Was war das für ein Jahr! Bundestagswahlen, Jamaika-Verhandlungen, SPD als neue Opposition, Kreisreformstopp in Brandenburg, Klimakonferenz und weltweite Kriege, Brexit und jede Menge Unabhängigkeitserklärungen von Katalonien bis Klein-Russland – kommen wir da überhaupt noch mit? Na klar, wenn Klofrau Rosa mit ihrer Reichstags-Klobürste den Problemen zu Leibe rückt und der Frau Zahn mal

so richtig zeigt, wo das Klopapier hängt. Ob allerdings die Erde noch lange Zeit hat,die Unfähigkeit der Menschen zu ertragen, das kann wohl nicht abschließend geklärt werden. Kabarett mit Witz und Wut, pointierten Texten und mitreißenden Liedern, das ist der Jahresrückblick von und mit Jane Zahn. Seit 2008 wird spielerisch dem vergangenen Jahr der Spiegel vorgehalten – und die Wünsche für das nächste formuliert und abgestimmt.



Was so alles bewegte und bewegt wurde in diesem Jahr wird hier satirisch aufbereitet, mit Liedern garniert und mit Ironie gepfeffert. Und auch der Spieltrieb des Publikums kommt nicht zu kurz: Sie können mitwirken bei „Wer wird nicht Millionär“ und beim „Doktorspiel“, bei dem es um richtiges Zitieren geht. Doktortitel sind allerdings nicht zu gewinnen, dafür Schokoladen-Euro – das ist reeller!



Jane Zahn ist Kabarettistin, Liedermacherin und Sängern. Sie lebt seit 2014 in Rheinsberg, wo sie ihre eigene Kleinkunstbühne betreibt.



Webseite:

www.janezahn.de







